“Lindo, mas perturbador”, desabafa Grazi Massafera sobre a maternidade

Grazi Massafera, que é mãe de Sofia, de 11 anos, fruto do seu relacionamento com Cauã Reymond, abriu o coração e desabafou sobre a maternidade. A atriz contou que passou a ser multifacetada, conseguindo realizar várias coisas ao mesmo tempo. “Lindo, mas perturbador”, disse para a Quem.

“A gente vira uma leoa assim que o filho nasce. A gente é bicho. Eu achava que não conseguiria fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas posso estar aqui falando com você e se ela (Sofia) passar engatinhando, a visão periférica vai para ela”, continuou.

E prosseguiu dando detalhes da rotina com a menina: “É lindo, mas é perturbador. Não durmo mais como eu dormia. Qualquer barulhinho eu acordo. É a dor e a delícia. Sou canceriana, mãe pegajosa, quero abraçar e beijar”.

Grazi ainda refletiu sobre conciliar o papel de mãe e o de artista, frisando que é cansativo. “Trabalhei muito durante o puerpério e, como toda mulher, tentei dar conta de tudo. E a gente não consegue dar conta de tudo. É uma questão hormonal”, destacou.

A ex-BBB refletiu sobre a importância de se ter uma rede de apoio: “Por isso é importante a gente escolher parceiros e pessoas conscientes, além de ter em volta mulheres maduras que passaram por isso e que ajudem”.

Massafera encerrou a conversa lembrando que a saúde mental precisa estar em dia, porque são muitas mudanças. “Brinco que deveria ter um plano de saúde feminino para lidar com TPM fortes, que tenho muitas vezes, puerpério e menopausa. Os hormônios ficam muito alterados. E o que você escuta muitas vezes do parceiro? ‘Está louca?’. Isso agride e mostra o mínimo preparo dos homens de se relacionar com a mulher”, concluiu.