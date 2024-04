Lula prorroga de novo isenção de visto para EUA, Austrália e Canadá

O decreto com a decisão foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (9/4).

O governo Lula decidiu exigir o visto com base no princípio da reciprocidade, uma vez que Estados Unidos, Canadá e Austrália solicitam visto de brasileiros. Inicialmente, o Japão também seria incluído na lista, mas Tóquio definiu que não obrigaria vistos de brasileiros em viagens de até 90 dias.

Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) derrubou a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A gestão petista, por outro lado, entendeu que o fim da obrigatoriedade do documento não aumentou o número de viajantes oriundos destes países.

Na Câmara dos Deputados, os políticos ameaçaram votar o Projeto de Decreto Legislativo (PDL), que reprime o decreto de Lula que retomava a exigência do visto para os turistas. No entanto, a medida foi impedida após negociação da base do governo.