Mãe e filha morrem após carro colidir com carreta; as duas ficaram presas às ferragens

Duas mulheres morreram no último sábado (30), vítimas de um grave acidente na BR-435, que liga Vilhena a Colorado do Oeste, no sul do estado. As vítimas eram mãe e filha: Paulina Largura, de 85 anos e Maura Aparecida Largura, de 53 anos.

De acordo com informações, elas seguiam como passageiras em um Fiat Siena de Cabixi para Vilhena. Esse veículo, que levava ainda um casal, teria rodado na pista e colidido em uma carreta.

O Siena estava sendo conduzido por um homem e ficou totalmente destruído. Paulina morreu instantaneamente e a filha, pouco tempo depois, quando estava sendo retirada das ferragens.