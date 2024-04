Marina se reúne com Dweck e promete proposta a servidores ambientais

As ministras Esther Dweck, da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, e Marina Silva, do Meio Ambiente, se reuniram nesta quarta-feira (3/4) para discutir a reestruturação das carreiras ambientais. O encontro aconteceu no Ministério da Gestão, em Brasília.

O presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho, também esteve presente no encontro.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, a pasta de Esther Dweck irá apresentar uma nova proposta aos servidores na próxima mesa de negociação, prevista para os próximos dias – mas sem data marcada.

A paralisação afeta o Ibama, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Serviço Florestal Brasileiro. Os servidores pedem reajuste salarial e reestruturação de carreiras.

Sem reajuste, servidores estão em mobilização nacional, atuando apenas no trabalho burocrático e diminuindo o número de fiscalizações, inclusive em terras indígenas e na Amazônia.

De acordo com a Associação Nacional dos Servidores de Carreira de Especialistas em Meio Ambiente (Ascema), a emissão de autos de infração no Cerrado, por exemplo, teve queda de 48% de janeiro a março de 2024, em comparação com o mesmo período do ano passado.