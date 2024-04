Marina Sena vive affair com Juliano Floss, mas é “barrada” por ex dele

A foto viral de João Guilherme e Bruna Marquezine abraçados ao lado de amigos esquentou rumores de affair entre os dois. Outras duas pessoas presentes na foto, no entanto, não passaram despercebidas: a cantora Marina Sena e o influencer Juliano Floss.

E de acordo com o colunista Lucas Pasin, os dois vivem um romance que caminha para se tornar um relacionamento sério.

Amigos próximos, inclusive, estão cientes do envolvimento de Marina e Juliano, que não tentam esconder o sentimento perto dos mais íntimos.

Fontes disseram ao colunista que Sena não queria que o relacionamento se tornasse público por conta de Vivi Wanderley, ex-namorada de Juliano Floss. Isso porque a cantora é amiga da influencer, e o relacionamento de Floss com Vivi acabou de forma polêmica.

Término com Vivi

Vivi e Juliano terminaram no ano passado. Durante as comemorações de fim de ano, em dezembro, a influencer afirmou que o dançarino foi flagrado em um momento de intimidade com outra menina, pouco mais de 24 horas após a jovem anunciar em seu Instagram o fim do relacionamento.

De acordo com o perfil Lets Gossip, o influencer teria sido visto com outra pessoa, na frente de amigos da ex-namorada.

Daniele Aguiar, mãe de Vivi, comentou na publicação e deu a entender que a situação passou apenas de beijos: “Flagrados em momentos íntimos = dando DEDADA nela na frente de todo mundo! Inacreditável. Que decepção.”

Vivi também comentou sobre a situação em comentários de páginas de fofoca. “Não tô acreditando. E a única coisa que eu pedi foi responsabilidade afetiva… como pode. Joguei dois anos da minha vida fora”, desabafou.