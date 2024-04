“Me chifrava bastante”, revela Danni Suzuki sobre namoro com ex-Globo

Daniele Suzuki pegou os fãs de surpresa ao revelar que foi traída quando namorava um famoso ator português, que ganhou destaque em novelas da TV Globo. Em entrevista para o Tá Benito Podcast, a atriz deu detalhes do namoro com Ricardo Pereira, que durou quase 2 anos. “Ele me chifrava bastante”, disse.

“A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou: ‘Dani, eu era completamente imaturo’. A gente era muito novo. Foi uma sequência. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais. E quando a gente se separou, ele, a pessoa que apronta, achou que quem estava aprontando era eu”, relembrou.

Na épica, por volta de 2006, Suzuki foi flagrada num restaurante com Ricardo Tozzi, no ar em Cheias de Charme, no dia seguinte do término com o ex. O intérprete de Fabian chegou a ser apontado, na ocasião, como pivô da separação dos artistas:

“Quando me separei do Ricardo Pereira, duas semanas depois, eu estava no Leblon almoçando com o Ricardo Tozzi e minha mãe. Na outra esquina, em outro restaurante, estava o Ricardo Pereira tomando chope sozinho. A gente tinha acabado de se separar”.

E prosseguiu: “Um paparazzo fotografou ele sozinho, e eu e o Tozzi do outro lado, e deram na revista como se o Tozzi fosse o pivô da separação. Ainda demorei para explicar para o Ricardo que não foi nada disso”.

Danni frisou que teve uma relação com Tozzi, mas muito tempo depois de dar o namoro com Ricardo por encerrado. “Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos. A gente fez par na novela Bang Bang. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria”, finalizou.