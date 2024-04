Meio Ambiente e Educação são temas de câmaras setoriais no primeiro dia do Fórum dos Governadores

O 27º Fórum dos Governadores da Amazônia Legal, que teve início nesta quinta-feira (11), reúne pelo menos 54 secretários de estados na capital acreana.

Durante todo o dia serão realizadas as câmaras setoriais, que abordarão sete temas, são eles: Educação, Meio Ambiente, Povos Indígenas, Panejamento e Gestão Estratégica, Agricultura e Economia Criativa, Governança Fundiária, Cultura e Economia Criativa.

De acordo com a secretaria de Meio Ambiente do Acre, Julie Messias, que dirige a Câmara com o tema Meio Ambiente, os temas discutidos durante as reunião serão levados à assembleia geral dos governadores, que acontece na sexta-feira (12).

“No primeiro dia as câmaras técnicas se reúnem para debater os pontos em que os nove estados têm algum desafio ou têm experiências que possam ser compartilhadas. O fruto dessa discussão vai para uma carta, a carta de Rio Branco, na qual amanhã os governadores se debruçam sobre as informações que saem dessas câmaras temáticas”, explicou.

Na câmara do Meio Ambiente, durante todo o dia serão discutidos, em especial, os impactos que os eventos climáticos extremos tem causado em toda a região Norte.

“Nós vamos falar sobre esses eventos extremos que estão cada vez mais extremos. No Acre, nós sofremos com a cheia e uma seca prolongada no ano passado. Esse ano enfrentamos uma cheia. O estado de Rondônia já com oito municípios com decreto de escassez hídrica. Roraima enfrentando as queimadas. Aqui é onde os secretários se encontram para discutir dessas dificuldades e também do que está sendo feito para mitigar esses impactos”, enfatizou a secretaria.

Na sexta-feira, além dos governantes dos nove estados da Amazônia Legal, também estarão presentes os ministros do Meio Ambiente, Marina Silva, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.