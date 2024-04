Militares tem redução no tempo de promoção após decreto do governo; entenda

O decreto n° 114, de 10 de abril de 1975, sofreu uma alteração, reduzindo o tempo necessário para uma promoção ser concedida a oficiais militares. A atualização foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (11).

Segundo conta na edição do DOE, as condições de interstício e de serviço podem ser reduzidas até a metade, caso existam vagas a serem preenchidas.

Tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros do estado do Acre serão agraciados com a mudança, que vem com objetivo de garantir a estrutura hierárquica das instituições, assim como valorizar os profissionais.

A proposta foi feita em reunião realizada na secretaria de Estado de Governo (Segov), na quarta-feira (10), na capital do estado. Durante fala à Gazeta do Acre, o representante da Associação dos Bombeiros Militares (APRABMAC) afirma que as modificações feitas no decreto irá corrigir distorções na carreira militar.

“Essa medida vai ser muito importante para poder amenizar e trazer um pouco mais de dignidade para a classe, quando a gente fala em carreira, porque alguns militares contribuem por longos anos e, às vezes, não têm aquela progressão no período certo. Então, isso é um mecanismo que vai contribuir muito para a dignidade do profissional em relação à progressão de carreira”, disse ele.

O presidente da Associação dos Militares do Estado do Acre (Ameac), 1° Sgt Elton Dias Fonseca, afirma que, com essa modificação, as promoções do mês de abril saltaram de 50 para 170.

“A pauta principal com o governo sempre foi a nossa lei de remuneração, que hoje é obstada pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Então, diante disso, nós trouxemos algumas pautas e uma delas hoje foi atendida, que é a redução do interstício permanente. E isto vai permanecer em cada janela de promoção, permitindo que mais militares ascendam aos novos postos progressivos”, encerra ele.