Ministério do Desenvolvimento estuda inclusão da melhoria de ramais no PAC do governo federal

Ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira, o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Acre, Márcio Alercio, comentou sobre o principal gargalo dos produtores rurais do estado: a infraestrutura dos ramais para o escoamento da produção agrícola e familiar.

Segundo ele, nos últimos anos, durante a gestão Bolsonaro, não houve nenhum investimento na recuperação dos ramais dos assentamentos no Acre. O superintendente disse que o MDA já estuda a possibilidade de incluir essas melhorias da infraestrutura dos ramais no Novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal.

“Essa questão da recuperação dos ramais tem uma discussão muito grande sendo tratado com o PAC. Destaco que nos últimos anos não tivemos investimentos nenhum, em seis anos anteriores para infraestrutura de ramais no Acre. É um grande desafio. O ministro tem a completa ciência disso. Nós estamos em busca, tratando nessas ações para que a gente possa fazer esses investimentos incluindo no PAC, porque a gente sabe que é uma das principais demandas dos nossos trabalhadores”, disse Alercio.

O superintendente destacou ainda que mais cedo, ele, acompanhado do ministro Paulo Teixeira e do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, estiveram olhando o mapa do Acre para identificar os ramais que mais precisam dessas intervenções.

“Tivemos mais cedo com o ministro olhando o mapa do estado, temos o levantamento de todos os ramais do Acre e estamos muito esperançosos e otimistas que a gente consiga avançar também bastante nessa pauta”, concluiu.