Ferreirinha ressalta que, diante de um cenário de profissionalização das empresas, as grifes de luxo recorrem à hipersegmentação e à hiperpersonalização de seus produtos, a fim de manter a exclusividade das etiquetas.

Exclusividade é o foco das grifes

Um exemplo notório desse movimento é o aumento significativo de preços em produtos icônicos de grife, como a bolsa média Chanel Flap, cujo preço passou de US$ 5.800, em 2019, para US$ 8.800, em 2022, segundo levantamento da Business of Fashion.

O fenômeno não se limita à indústria da moda. Ferreirinha levanta que a Porsche e a Ferrari, por exemplo, têm adotado estratégias semelhantes, elevando os preços de seus produtos e tornando-os ainda mais exclusivos. “As marcas sobem, cada vez mais, a régua de segmentação de clientes“, conclui o especialista.

Diante desse panorama, espera-se que nos próximos anos as marcas de luxo intensifiquem suas estratégias de segmentação e personalização, elevando ainda mais a exclusividade de seus produtos e reforçando a desigualdade em um mercado que existe às custas da exploração de mão de obra.