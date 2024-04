Morre Ziraldo, escritor e desenhista criador do ‘O Menino Maluquinho’, aos 91 anos

Morreu neste sábado (6), o desenhista e escritor Ziraldo, a mente por trás do personagem ‘O menino maluquinho’. A informação foi divulgada pela família do artista.

Ziraldo tinha 91 anos e também é o criador da obra ‘A turma do Pererê’, considerada uma das mais importantes da literatura infantil do Brasil.

De acordo com a família, Ziraldo morreu dormindo, quando estava em casa, em um apartamento no bairro da Lagoa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nascido em Caratinga, Minas Gerais, no dia 24 de outubro de 1932, Ziraldo Alves Pinto viveu em sua cidade natal durante toda a sua infância. Seu nome tem origem na junção de parte do nome de sua mãe com parte do nome de seu pai: Zizinha + Geraldo = Ziraldo.