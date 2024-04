Morte de fisioterapeuta, exonerações de secretários e prisão de fugitivos; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Fisioterapeuta acreana Iara Lima morre em Rio Branco; conselho lamenta perda e emite nota

A fisioterapeuta Iara Pessoa de Lima faleceu no último domingo, 31, em Rio Branco. A jovem tinha consultório próprio há pouco mais de um ano e produzia conteúdos voltados para o mundo da estética nas redes sociais.

Grupo acusado de assassinar jogador é preso pela PM; vítima teria morrido por engano

O triste episódio que vitimou o jogador de futebol Thiago Oseas Tavares da Silva, 18 anos, natural do estado de Pernambuco, terminou com seis pessoas presas e um adolescente apreendido. O assassinato de Thiago, ocorrido na madrugada de domingo, envolvia inúmeros mistérios. Todos se perguntavam o porquê de um jovem e promissor jogar de futebol ter sido brutalmente executado.

TERÇA-FEIRA

Conheça a policial que se descobriu autista após se especializar no transtorno para cuidar da filha

Criado em 2007, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo busca levar informação à população para reduzir a discriminação e o preconceito contra os indivíduos que apresentam o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O transtorno está presente nas mais diversas pessoas e famílias. Na família de Genelícia Maciel Rodrigues, 40, por exemplo, ela e sua filha, Kyara Maria, 05, compartilham o mesmo diagnóstico de autismo.

VÍDEO: perseguição policial termina com acidente grave em Rio Branco; poste cai em cima de carro

Um acidente grave foi registrado na manhã desta terça-feira (2) na Avenida Durval Camilo, no bairro Canaã, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

QUARTA-FEIRA

Gladson volta a fazer mudanças no governo e decide nomear e exonerar comissionados; veja lista

O governador Gladson Cameli, na edição do Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3), voltou a assinar novas mudanças no quadro de servidores comissionados do Acre.

Homem é baleado na cabeça em Parque de Rio Branco por criminosos em motocicleta; vídeo

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta terça-feira (02) no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco (AC). Athus Vinicius Villela Aguiar, 31 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio brutal enquanto caminhava por uma trilha no Parque São Francisco.

QUINTA-FEIRA

Após 50 dias, acreanos fugitivos de Mossoró são presos no Pará

A caçada aos presidiários acreanos Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça do presídio federal de segurança máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte, finalmente chegou ao fim nesta quinta-feira (4). Os dois foram presos no Pará, após 50 dias de buscas.

PF suspeita que fugitivos de Mossoró recapturados no Pará estavam tentando retornar ao Acre

A previsão de que os fugitivos do presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, estavam tentando retonar ao Acre, estado de origem de ambos, foi confirmada, na manhã desta quinta-feira (4), com a prisão dos dois fugitivos a bordo de um carro já acessando o território do Pará, na região amazônica.

SEXTA-FEIRA

Em operação, funcionário é preso suspeito de contribuir em rebelião em presídio no Acre

O delegado responsável pela operação “Portas Abertas”, Roberth Alencar, revelou em coletiva de imprensa sobre a ação, realizada na manhã desta sexta-feira (5), que além de 12 mandados de busca e três afastamentos, um funcionário foi preso, suspeito de auxiliar na rebelião.

Bocalom publica exonerações de Sheila, Joabe, Falcão e outros comissionados; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Acre desta sexta-feira (5), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom oficializou as exonerações de três secretários da Prefeitura: Joabe Lira (Cuidados com a Cidade), Sheila Andrade (Saúde) e Claudio Falcão (Coordenador da Defesa Civil).