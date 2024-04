Motociclista é arremessado vários metros após colidir contra carro, em Rio Branco; vídeo

No final da manhã deste domingo (07), um grave acidente deixou um motociclista em estado crítico na estrada do Aviário, localizada no bairro Bosque, em Rio Branco, capital do Acre.

De acordo com relatos obtidos no local, Mássimo Henrique Rodrigues da Silva, 27 anos, trafegava em sua motocicleta Honda NX4 Falcon, de cor vermelha, pela estrada do Aviário, no sentido bairro Tropical, quando um veículo Ford Fusion branco teria realizado uma conversão proibida, visando entrar em um posto de combustível. O resultado foi uma violenta colisão frontal entre os dois veículos, lançando Mássimo a vários metros de distância, enquanto sua moto foi completamente destruída, partindo-se ao meio.

Testemunhas do acidente prontamente correram para prestar socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de socorristas chegou rapidamente ao local e realizou os procedimentos necessários para estabilizar a vítima, que foi identificada com múltiplas fraturas pelo corpo, além de uma possível hemorragia interna e diversas escoriações. Mássimo foi encaminhado em estado gravíssimo para o Pronto Socorro da Capital, onde foi entregue ao setor de traumatologia após passar por exames médicos.

O motorista do veículo envolvido permaneceu no local do acidente e colaborou com as autoridades policiais, prestando todas as informações necessárias. Após os procedimentos periciais, foi liberado pelas autoridades.