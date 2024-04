Motociclista por aplicativo sofre ferimento grave no órgão sexual após acidente de trânsito, em Rio Branco

Na noite desta segunda-feira (08), um acidente de trânsito foi registrado no bairro Novo Esperança, em Rio Branco (AC). O incidente, que envolveu uma colisão entre uma camionete modelo Hilux e uma moto Honda Titan, deixou duas pessoas gravemente feridas, incluindo um motorista por aplicativo.

Segundo relatos obtidos no local, o motorista da camionete seguia pela estrada do Calafate sentido ao bairro Calafate quando, de maneira repentina, o veículo apresentou falhas no sistema de freios. Na tentativa desesperada de controlar a situação, o motorista direcionou o carro para um terreno baldio, sem perceber a presença da moto Honda Titan, conduzida pelo motociclista de aplicativo A.P.S, 25 anos, e sua passageira, I.M.L, 48 anos, que trafegavam no sentido oposto.

O impacto foi inevitável, lançando os dois ao solo com violência. O condutor da camionete imediatamente parou para prestar socorro, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local, onde os socorristas agiram com rapidez para estabilizar as vítimas.

O motociclista sofreu uma fratura na perna esquerda e no joelho, além de um ferimento grave na região peniana, que provocou intenso sangramento. A passageira relatava fortes dores na região pélvica. Ambos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde passaram por avaliações médicas adicionais.

O perímetro do acidente foi isolado pela Polícia de Trânsito, que compareceu ao local para realizar os procedimentos periciais necessários.