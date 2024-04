Motorista capota carro após colisão no cruzamento da Isaura Parente com Antônio da Rocha Viana

Um acidente foi registrado no cruzamento das avenidas Isaura Parente com Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco (AC), neste domingo (07). De acordo com relatos de testemunhas oculares, um Volkswagen Voyage branco, de placa NXS-8299, dirigido por Neydson Felipe Andrade, 44 anos, foi visto em alta velocidade na avenida Isaura Parente, ignorando de forma flagrante o sinal vermelho de trânsito. O veículo colidiu violentamente com um Volkswagen Saveiro vermelho, dirigido pelo empresário Charles Silva Marinho, 50 anos.

O impacto da colisão foi tão intenso que o veículo Saveiro capotou, vindo a parar sobre o meio-fio da avenida Antônio da Rocha Viana. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar assistência, mas ao chegarem, Charles já havia sido levado por meios próprios até o Pronto Socorro, onde recebeu os primeiros atendimentos. Apesar de estar em estado estável, os ferimentos exigirão intervenção cirúrgica, além de diversas escoriações pelo corpo.

Enquanto isso, Neydson Felipe Andrade permaneceu no local, alegando não ter sido o responsável pelo acidente. Diante da gravidade da situação, militares do Batalhão de Trânsito foram acionados para controlar o tráfego e isolar a área, enquanto colhiam informações para a investigação. Peritos criminais foram posteriormente acionados para realizar os procedimentos necessários.