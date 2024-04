Mulher cai e quebra clavícula após atropelar capivara em Rio Branco

Na noite desta quarta-feira (03), um incidente peculiar chamou a atenção dos moradores de Rio Branco, capital do Acre. Por volta das 20h, no km 01 da Rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre, no bairro Alto Alegre, uma mulher identificada como Patrícia Batista Rufo, de 30 anos, acabou se envolvendo em um acidente inusitado.

Patrícia estava conduzindo sua motocicleta Honda Bis, de cor branca, no sentido bairro ao centro, quando uma capivara atravessou repentinamente a pista, surpreendendo a motociclista e ocasionando uma colisão. O impacto resultou na queda de Patrícia.

Testemunhas que presenciaram o ocorrido prontamente prestaram auxílio à vítima, acionando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe de suporte básico, designada para a ocorrência, chegou rapidamente ao local e encontrou Patrícia no chão, queixando-se de dores intensas.

Após os procedimentos de primeiros socorros, a paciente foi estabilizada e encaminhada ao Pronto Socorro. Os exames iniciais indicaram uma possível fratura na clavícula, além de algumas escoriações pelo corpo. Patrícia permaneceu consciente e orientada durante todo o processo de atendimento médico.

Quanto à capivara envolvida no acidente, a mesma fugiu do local e adentrou uma área de mata próxima, não sendo localizada posteriormente.