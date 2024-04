Mulher que emprestou motocicleta para adolescente é presa no interior do Acre

A proprietária de uma motocicleta Biz, cor preta, foi parar na Unidade de Segurança Pública de Sena Madureira por ter, segundo a PM, emprestado uma motocicleta para um adolescente de 15 anos que morreu em um acidente de trânsito. A vítima pilotava o veículo quando veio a se chocar contra uma tora de madeira em frente a um bar, na Avenida Brasil.

De acordo com o capitão Fábio Diniz, do 8º BPM, ao fornecer a motocicleta para o adolescente que não tinha carteira de habilitação, a mulher assumiu o risco e por isso responderá processo.

Nesse caso, será aplicado o artigo 310, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “Permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo em segurança”. A pena é de detenção de seis meses a um ano, ou multa.

A PM confirmou que estará intensificando cada vez mais a fiscalização com o fito de repelir esse tipo de conduta.