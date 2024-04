Mulheres são 72% dos inscritos no Programa de Aquisição de Alimentos no Acre

A retomada do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) trouxe consigo mais oportunidades para as mulheres rurais. No Acre, cerca de 72% dos produtores familiares registrados no programa, em 2023, eram mulheres, revelando a importância da participação feminina para a segurança alimentar no Brasil.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que foi retomado pelo governo federal em 2023, registrou, no último levantamento feito, que aproximadamente 72% dos produtores familiares do programa eram mulheres.

Ao todo foram registrados 985 produtores familiares do Acre, sendo que destes, 709 eram mulheres e 276 homens de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A participação feminina não marcou grandes números apenas no estado do Acre, com Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Alagoas e Pará, que somados contam com mais de 22 mil mulheres no PAA. Os únicos estados em que menos mulheres lideram as produções foram Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro

Ao todo, o Brasil conta com quase 82 mil pessoas inscritas, sendo mais de 50 mil mulheres, sendo este dado um reflexo das políticas de inclusão implementadas no retorno do programa, que estabeleceu uma taxa de mínima feminina de 50%.

O programa consiste na compra de alimentos da agricultura familiar por parte do governo, que são destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar através de diversos projetos.