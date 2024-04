No Acre, mais de 9 mil condutores estão irregulares com exame toxicológico; entenda

No Acre, mais de 9 mil condutores do Acre ainda não renovaram o exame toxicológico, obrigatório para motoristas das categorias C, D e E, para condutores de caminhões, vans e ônibus, com habilitações novas ou renovadas a partir de 3 de setembro de 2017. O prazo final acaba no próximo dia 30.

A data para renovar o exame terminou em 28 de dezembro mas foi prorrogada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) em novas duas datas. Para condutores com validade da CNH entre janeiro e junho é até dia 31 de março e para condutores com validade da CNH entre julho e dezembro é até dia 30 de abril.

Caso não seja renovado o exame, os motoristas podem ser multados em mais de R$ 1,4 mil e perder sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). As informações são da Associação Brasileira de Toxicologia (Abtox). Em caso de reincidência, ao longo de 12 meses, a multa pode chegar a R$ 2.934,70 e o motorista perde o direito de dirigir.