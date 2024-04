O Último Elemento: acompanhe a transmissão ao vivo do desafio pelo ContilNet

O ContilNet, em parceria com a Sans Filmes, transmite ao vivo em seu canal do YouTube todo o desafio o Último Elemento, que acontece nesta sexta-feira (5), na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco. O Último Elemento é organizado pelo Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras e com apoio de várias empresas acreanas

Ao todo, 30 competidores participaram de uma dinâmica repleta de provas de resistência, que terá como premiação final, um carro zero km, no valor de R$ 87 mil.

Acompanhe a transmissão completa no Canal TV ContilNet Notícias. A transmissão fica por conta dos apresentadores Zezinho Kennedy, Marcell Braga, Pedro Schattat, e Geovany Calegário.

A competição

O Último Elemento é organizado pelo Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras e com apoio de várias empresas acreanas. O evento é realizado pelas empresas @recolveiculos, @lifeshow.ac, @gorillasatoficial, @casadecormoveisac, @goldenchickenacre, @upmaxseguros_corretora, @ipeevoce, ⁠@atacadaodocelular.rb, ⁠@frame.co, ⁠@semfronteirasac, ⁠@sansfilmes e ⁠@exciter.ac.

Além de diversas pessoas que foram selecionadas por meio de um sorteio na internet, algumas personalidades acreanas, que passaram por votação, também foram escolhidas, entre eles estão a jornalista Lília Camargo, o influenciador Caio Rosas, a influenciadora Katyana Aguiar, de Tarauacá, e a fotógrafa Ingrid Silva, de Cruzeiro do Sul.