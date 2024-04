Operação resulta na apreensão de 400 litros de agrotóxicos; prejuízo foi de meio milhão ao crime

Uma operação realizada na última quarta-feira (24) pelo Grupo Especial de Fronteiras (Gefron), em parceria com a Polícia Militar do Acre (PMAC), culminou na apreensão de 400 litros de agrotóxicos e outros itens que teria saído de Brasiléia com destino a Rio Branco. O prejuízo total foi estimado em R$ 571.750 mil ao crime.

A apreensão foi realizada por meio da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas. O veículo foi abordado no posto de fiscalização do Gefron, em Senador Guiomard.

O motorista foi abordado e durante inspeção no veículo foram encontrados os agrotóxicos. Foram apreendidos, ao todo, um caminhão, 150 sacas de cimento, sete rolos de arame liso e 20 galões de herbicida.

Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado às autoridades da Receita Federal do Brasil para os procedimentos legais necessários.