Pabllo Vittar grava vídeo para festa de lançamento oficial de álbum em Rio Branco; VEJA

Promovendo seu novo disco “Batidão Tropical Vol. 2”, Pabllo Vittar mandou um vídeo fazendo um convite especial para Rio Branco. A artista organiza em toda região norte streaming parties – festa para ouvir um disco inteiro – para divulgar seu novo projeto. Na capital acreana, a produtora de festas LGBTQIAP+, Bhouse, é quem organiza o evento nesta quinta (11), que começa 19h.

“Tava tendo uma movimentação no Twitter pela central da Pabllo. Estavam perguntando para as pessoas onde elas queriam ir curtir o Batidão Tropical pela primeira vez. Algumas pessoas marcaram a Bhouse. Entraram em contato com a gente e perguntaram se a gente tinha interesse em fazer essa parceria e a gente super concordou, né? Mesmo assim, sem criar muita expectativa”, afirma Jardel Silva, promoter da festa.

O disco que conta músicas originais e regravações de clássicos do tecnobrega, tecnomelody e forró do norte e nordeste é a continuação do projeto de Pabllo de 2021, Batidão Tropical. Até a última quarta, o álbum já tinha quase 5 milhões de reproduções na plataforma Spotify, sendo o mais reproduzido da artista.

Depois de uma semana de contato, a equipe pediu o whatsapp do organizador e na terça (09), dia de lançamento do álbum, ele recebeu o vídeo da própria Pabllo convidando Rio Branco para prestigiar o evento:

“Eu fiquei rindo sem reação, fiquei muito feliz. Saber que ela conheceu a BHouse, que ela soube nosso nome. Depois ela curtiu o nosso reels, foi muita emoção saber que ela sabe da nossa existência e ainda liberar esse lançamento especial aqui para o Acre. Um estado meio esquecido por muitos divas e artistas e espero que seja só a primeira vez”, finaliza Jardel.

VEJA O VÍDEO:

Batidão na Bhouse

Foram distribuídos 25 ingressos grátis na plataforma SHOTGUN, que já foram esgotados. Lote promocional: R$ 10,00 (Limitados a 30 ingressos). Ingressos antecipados: R$ 12,00 (Limitados a 40 ingressos). Venda na bilheteria: R$ 17,00.

A entrada ao evento será limitada pois só utilizaremos a parte da boate, a parte de cima do Studio Beer terá entrada gratuita e com karaokê.