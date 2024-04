Paul McCartney rasga elogios a Beyoncé após cover dos Beatles

O músico ainda deu detalhes na reunião que teve com a cantora, quando autorizou o lançamento do cover.

“Falamos pelo FaceTime e ela me agradeceu por escrever e deixá-la gravar. Respondi que o prazer era todo meu, pensando que ela fosse fazer uma versão arrasadora da música. Quando vi as imagens na televisão, no início dos anos 60, das moças negras sendo expulsas da escola, achei chocante. Não consigo acreditar que ainda hoje existam lugares onde este tipo de coisa acontece neste momento. Qualquer coisa que a minha música e a versão fabulosa da Beyoncé possam fazer para aliviar a tensão racial seria fantástico e me deixa muito orgulhoso”, contou.