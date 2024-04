Pedro Scooby lamenta morte do pai em forte declaração: “Tarde demais”

Pedro Scooby usou as redes sociais, neste domingo (7/4), para revelar a morte de seu pai. Em uma publicação no Instagram, o surfista falou sobre a relação distante que teve com ele e lamentou a partida em uma forte declaração.

“Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo”, começou escrevendo.

Em seguida, Pedro Scooby mencionou uma ligação feita pelo pai recentemente e que ele não atendeu. “Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia”, disse ele.

O ex-BBB encerrou se declarando ao pai: “Descanse em paz pai! Te amo”, finalizou Scooby, que recebeu uma mensagem de carinho da esposa, Cintia Dicker. “Força, amor!! Converse com ele , ele vai te ouvir!”, escreveu a modelo.

Durante o confinamento no BBB22, Pedro Scooby contou que teve o pai preso quando ainda era adolescente. Ele foi criado pela mãe.

“Tive uma vida difícil, meu pai foi preso quando eu ainda era moleque e, de repente, me vi como o homem da casa. Eu tinha tudo para dar errado. Já perdi muito amigo assassinado, mas o surfe salvou minha vida e passei a sustentar minha família”, contou ele em entrevista à QG em 2019.

Luana Piovani desabafa após decisão judicial sobre Scooby: “Multas”

Luana Piovani usou as redes sociais para falar sobre uma derrota judicial que teve contra o ex-marido, Pedro Scooby, na Justiça de Portugal. O surfista processou a atriz e ela não pode mais falar sobre ele nas redes sociais. “Estou amordaçada”, disparou ela.

O processo foi revelado por Luana Piovani em janeiro do ano passado. Na ocasião, ela afirmou que se sentia “apunhalada pelas costas”. A ação veio após diversas trocas de farpas públicas entre os dois, que são pais de três filhos: Dom, Bem e Liz.

“Como fui considerada culpada, tem multas penduradinhas por eu falar do genitor, uma vez que não posso mais falar sobre o genitor na internet, não posso queimar o filme dele, como se eu precisasse queimar o filme dele”, disse ela nas redes sociais.

Piovani completou: “Não tenho esse dinheiro para dar para o governo português porque estou falando verdades na internet. Então, tiro todo meu dinheiro da conta, fico sem nenhum tostão, o que é ótimo, porque papai vai pagar a minha conta. Vou viver de bico”, disse.