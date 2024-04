Perpétua Almeida é coautora de livro sobre histórias de mulheres na Defesa

A ex-deputada federal e atual diretora de economia Sustentável e Industrialização da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Perpétua Almeida, lança, nesta sexta-feira (5), o livro Mulheres na Defesa – edição Poder de uma História. O lançamento será na Livraria da Vila, em São Paulo, a partir das 19h.

Única política do campo na esquerda participante do livro, Perpétua conta sua história de defesa das Forças Armadas Brasileira. A ex-deputada também compartilha sobre a vida no seringal Cruzeiro do Vale, interior do Acre, sobre o período em que serviu a vida religiosa como freira no convento das irmãs Dominicanas, e ainda sobre as lutas na Câmara dos Deputados como deputada federal por quatro mandatos. Por fim, Perpétua conta de sua chegada ao Ministério da Defesa, como secretária da Secretaria de Produtos de Defesa (Seprod), responsável pela Indústria de Defesa.

“Para mim é uma honra muito grande fazer parte desse seleto grupo de mulheres que atuam na área da Defesa e Soberania Nacional. Em um dos trechos do meu capítulo [As defesas que escolhi] pontuei exatamente o tamanho do desafio que tem a mulher quando decide atuar fora das paredes da sua casa. Os preconceitos se aliam para nos enquadrar em um modelo conservador. A superação é dolorosa, mas é necessária, mesmo não sendo fácil conciliar. O fato é que só pude escolher trabalhar, fazer política e atuar na área da Defesa Nacional – um espaço dominado por homens –, porque antes escolhi fazer a defesa da minha condição feminina e, acredite, a decisão é libertadora, porque é também uma decisão sobre cuidar de nós mesmas, como mulheres livres e senhoras das nossas vidas”.

Perpétua afirma que a militância política foi determinante para seu aprendizado sobre defesa e soberania.

“Me filiei ao PCdoB muito jovem, tão logo sai do convento das irmãs Dominicanas, onde fiquei por cinco anos inteiramente dedicada à vida religiosa. Tinha sede de participar das lutas e boas causas em favor dos mais humildes. Fui formada no debate construtivo de um projeto nacional de soberania, desenvolvimento e superação das desigualdades, pauta contínua no PCdoB, que considera fundamental o fortalecimento das Forças Armadas como Instituições de Estado e nunca instituições de governos”, disse a diretora da ABDI.

A obra foi idealizada por Andréia Roma, coordenadora do selo Editorial “Série Mulheres” da editora Leader. Perpétua é coautora ao lado de mulheres como a comandante Carla Martins, atual diretora do Instituto de Pesquisa da Marinha, a presidente da Associação Brasileira de Produtos Controlados (APCE), Mônica Helvadjian, empresárias, militares e jornalistas.

Defesa na ABDI

Na Agência de Desenvolvimento Industrial, por indicação do presidente Lula, além das pautas da nova indústria, rumo à transição para uma economia de baixo carbono, que traz oportunidades e desafios para a indústria brasileira, Perpétua é a idealizadora do projeto extraordinário de Defesa, que tem reposicionado a Agência no envolvimento da Missão 6 da NIB (Nova Indústria Brasil) – Tecnologias de interesse para a soberania e defesa nacionais. A diretora tem discutido, por exemplo, a necessidade do Brasil sair da dependência estrangeira no uso de GPS para buscar desenvolver autonomia própria de navegação por satélite. No desejo da indústria de defesa brasileira de aumentar as exportações dos produtos de defesa, o esforço tem sido para efetivar o modelo “Gov to Gov”, que os grandes países já fazem para ajudar as suas empresas de defesa.