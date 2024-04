Piso salarial da enfermagem será pago em conta com salário a partir de abril, diz Sesacre

O governo do estado do Acre anunciou, nesta sexta-feira (5), que o pagamento do piso nacional da enfermagem será realizado a partir deste mês de abril, juntamente com o salário dos servidores, na data prevista no calendário de pagamentos mensais.

A informação foi divulgada em nota pelas Secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e de Administração (Sead). Cerca de 1,7 mil servidores da saúde serão beneficiados pelo pagamento do piso.

Os valores foram estipulados ainda na gestão de Jair Bolsonaro, quando a lei foi aprovada pelo congresso nacional e sancionada pelo então presidente. Já os recursos foram garantidos através de projeto de lei do atual governo, em abril de 2023. O valor estipulado pelo piso é de R$4.750.