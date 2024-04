Plano Tático Integrado de Segurança Pública para a Amazônia é debatido durante encontro em Porto Velho

Com o objetivo de aprimorar a segurança na Região Amazônica, o Governo de Rondônia, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), promove um encontro estratégico para elaborar o Plano Tático Integrado de Segurança Pública para a Amazônia, em Rondônia (PTI – Rondônia). O evento acontece entre os dias 9 a 11 de abril, na Escola Superior do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (ESCON-TCE-RO), em Porto Velho.

O encontro busca fortalecer a cooperação entre os órgãos de segurança pública e desenvolver estratégias integradas, para enfrentar os desafios específicos da região amazônica, visando garantir a segurança e a soberania nacional.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou o compromisso do Estado para fortalecer a área da Segurança Pública. “O encontro representa um marco importante no esforços, para proteger e preservar a região amazônica, refletindo o compromisso com a segurança dos cidadãos e com a preservação desse importante patrimônio natural. Continuaremos trabalhando para implementar as medidas necessárias para garantir um futuro seguro e próspero, para todos os habitantes de Rondônia e para a Amazônia como um todo”, salientou.

O titular da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Felipe Bernardo Vital, reforçou a importância da integração no combate à criminalidade. “A iniciativa, é crucial para fortalecer a estratégia de combate à criminalidade na região. Estamos comprometidos em trabalhar de forma integrada, com todas as instituições e comunidades locais para garantir a segurança no Estado”, afirmou.

Encontro Estratégico

Durante o encontro, que conta com a participação de representantes da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente (DAMAZ/PF), e diversos outros órgãos envolvidos, estão sendo realizadas apresentações sobre o Programa Amazônia: Segurança e Soberania (Programa AMAS), e discutidas diretrizes para o Programa Estratégico de Segurança Pública da Amazônia (Pespam), e para os Planos Táticos Integrados de Segurança Pública para a Amazônia (PTI – Amazônia).

As atividades são divididas em quatro oficinas, abordando os seguintes temas:

• Governança;

• Operações e Investigações;

• Inteligência;

• Logística;

• Investimentos.