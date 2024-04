Polícia boliviana prende mais um acreano em Cobija suspeito de latrocínio na fronteira

Agentes da Polícia Nacional da Bolívia entregaram às autoridades brasileiras, na tranca que faz a divisa com o Brasil, na fronteira entre Cobija e Epitaciolândia, o brasileiro Marcelo Rodrigues dos Santos, de 23 anos, acusado de integrar um grupo de criminosos que assaltou e tentou matar um homem na fronteira.

De acordo com a Polícia Civil brasileira, Marcelo Rodrigues dos Santos, após participar do crime de tentativa de latrocínio, fugiu para Cobija, em território boliviano, até ser preso pela polícia local.

O delegado de Polícia Civil em Epitaciolândia Eustáquio Nemerg informou que é comum, na região de fronteira, os brasileiros cometerem crimes no Brasil e atravessam a fronteira, achando que em território estrangeiro estarão protegidos do alcance policial. No entanto, a cooperação técnica entre as forças policiais dos dois países, os criminosos vêm sendo alcançados pelas forças de segurança dos dois países.

O crime cometido por Marcelo Rodrigues dos Santos e comparsas foi no mês passado, contra um motorista de caminhão de nacionalidade boliviana. Com o registro da ocorrência, um dos comparsas de Marcelo foi preso, mas o registro é que eram pelo menos quatro pessoas, lideradas por Marcelo, no cometimento do crime. Um dos comparsas dele foi preso e outros dois estão sendo procurados.

Marcelo Rodrigues se julgava a salvo da caçada policial brasileira vivendo em Cobija. Mas, avisada da existência de um mandado de prisão da Justiça Brasileira, a Polícia Nacional da Bolívia passou a procurá-lo e conseguiu prendê-lo e entregá-lo às autoridades brasileiras. Marcelo já tem passagem pelo sistema de segurança do Acre e agora está à disposição da Justiça brasileira.