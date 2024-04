Polícia Civil prende piloto de avião que invadiu espaço aéreo e quase foi derrubado por caças da FAB

Uma ação conjunta de equipes da Polícia Civil de Espigão do Oeste e Pimenta Bueno, com apoio da Polícia Militar, prendeu o piloto de uma aeronave que saiu da Bolívia, invadiu o espaço aéreo do Brasil e por pouco não foi derrubada por caças da FAB, nesta quarta-feira. O condutor foi preso tentando fugir em um mototáxi.

A Polícia Civil explicou que a aeronave, que foi incendiada por criminosos, foi apreendida e era suspeita de envolvimento em atividades ilegais, possivelmente relacionadas ao tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia, o avião bimotor levantou suspeitas após ser detectado nas proximidades do espaço aéreo de Rondônia. A FAB então despachou dois A-29 Super Tucano para interceptar a aeronave. No entanto, o piloto do avião suspeito ignorou as instruções para mudar de rota e pousar em Cacoal (RO), resultando em um tiro de advertência.

A aeronave realizou um pouso forçado em uma área remota próxima a Rondolândia (MT). Os ocupantes incendiaram o avião e fugiram.

Em uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Espigão do Oeste e Pimenta Bueno, com apoio da Polícia Militar, o suspeito foi interceptado enquanto tentava escapar utilizando mototáxi. Ele admitiu sua participação no incidente e indicou a presença de um segundo suspeito, que ainda está foragido.

O piloto detido foi entregue à Polícia Federal e encaminhado para Ji-Paraná. A aeronave incendiada será periciada.