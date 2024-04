Polícia Federal prende sete pessoas e 8 kg de drogas são apreendidos na Operação Vértice

A Polícia Federal, com apoio da Polícia Militar de Rondônia, deflagrou nesta quarta-feira (10), a Operação Vértice. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Cacoal, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta (MT) e Ituiutaba (MG), além de três prisões preventivas em Rolim de Moura, Ituiutaba e Xavantina (MT). Outras quatro pessoas foram presas em flagrante em Santa Luzia, Alta Floresta e Rolim de Moura (2) em Rondônia.

Através de uma denúncia anônima, a equipe de investigação constatou a prática do tráfico de drogas na região, identificando alguns integrantes do grupo, a rota da droga e a localização do possível receptador no estado de Minas Gerais.

Os entorpecentes saíam da zona da mata em Rondônia e seguiam via rodovias para o triângulo mineiro. Assim como o remetente, o destinatário da droga já havia sido investigado pela Polícia Federal e possuía mandado de prisão em aberto. Um carregamento com 8 kg de cocaína foi apreendido na BR-364.

A Polícia Federal não descarta a participação de outros envolvidos no caso e destaca que qualquer pessoa pode colaborar com as investigações, prestando informações que ajudem no combate e elucidação dos crimes, sendo sempre garantido o sigilo da fonte.