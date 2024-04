Polícia suspeita de morte acidental em caso de mulher encontrada de cabeça para baixo em caixa d’água

A Polícia Civil suspeita que o falecimento de Maria Neide de Oliveira Gomes, 46 anos, foi acidental. Laudos ainda são aguardados para que as investigações sejam concluídas. A mulher foi encontrada dentro de uma caixa d’água, no dia 24 de março, no bairro Raimundo Melo, da capital acreana.

De acordo com a delegada Elenice Frez, que comanda as investigações do caso, a mulher não apresentava sinais de violação ou confrontos, e que ela pode ter se desequilibrado e caído na água. A possibilidade de um mal súbito não é descartada.

“Não há nenhum indício de crime no laudo cadavérico. Estou ouvindo as pessoas ainda, deixei o marido por último para ser ouvido (…) Ainda aguardo algumas diligências para fechar, mas tudo apontando para morte acidental”, disse a delegada do caso ao g1.

Na ocasião, a Polícia Militar foi acionada pelo marido da vítima, Jurandir de Souza, que havia ido a igreja, e quando retornou para casa encontrou a esposa dentro da caixa d’água. Segundo o relato dado por ele, Maria Neide teria ingerido bebidas alcoólicas depois que chegou do trabalho, ainda no começo da tarde, enquanto assistia televisão.

Mais tarde, às 18:30, o marido saiu para ir a igreja, enquanto a esposa seguia realizando o uso de álcool, retornando após as 21h, quando a encontrou com as pernas para fora da caixa d’água.