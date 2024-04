Policiais atiram 96 vezes contra homem negro que estava sem cinto

Vários agentes dispararam 96 vezes em 41 segundos durante uma operação no trânsito, num bairro em Chicago, no estado norte-americano do Illinois.

Segundo as publicações norte-americanas, três dos agentes presentes chegaram a recarregar as suas armas para realizar mais disparos. A situação, que resultou na morte de Dexter Reed, de 26 anos, que foi mandado parar, ocorreu no dia 21 de março, mas só na terça-feira (9) é que a polícia tornou as imagens das ‘bodycam’ públicas. Nas imagens, é possível ver o homem dentro do carro e uma das agentes junto ao mesmo, avisando o condutor para não colocar o vidro para cima. Ouvem-se depois disparos aparentemente vindos do carro e, a partir daí, todos os agentes envolvidos na operação disparam, e o homem ainda sai do carro, mas acaba por morrer. No final das imagens, é possível ver que um dos agentes foi atingido. Segundo o que explicam as publicações internacionais, o homem teria sido mandado encostar porque não usava cinto de segurança. Foi ainda recomendando que quatro dos agentes fossem afastados das suas funções, e o departamento da polícia de Chicago explicou que deviam ser “avaliadas todas circunstâncias, incluindo as ações que os agentes tiveram antes do uso da força”. O mayor de Chicago, Brandon Johnson, considerou que a situação é “profundamente perturbadora”. “Estou pessoalmente devastado por ver outro jovem afro-americano morrer durante uma interação com a polícia”, considerou. O caso está sendo investigado, não sendo certo se os agentes envolvidos vão enfrentar quaisquer acusações. Pode visualizar o vídeo aqui