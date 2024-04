Ponte da Sibéria tem pilares finalizados e data de inauguração é divulgada; veja

Os pilares da Ponte da Sibéria, em Xapuri, foram finalizados e as obras já dão sinal de avanço. A estimativa é que a ponte, de 363,8 metros de extensão, fique pronta no segundo semestre de 2024.

A estrutura da ponte conta com rampas de acesso e ligará o Centro de Xapuri ao Bairro Sibéria. As intervenções, quando concluídas, proporcionarão mais mobilidade e segurança para 20 mil pessoas.

O empreendimento foi orçado em mais de R$ 40 milhões, com mais de R$ 15 milhões oriundos de recursos próprios e R$ 25 milhões frutos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

“É uma obra importante para a cidade de Xapuri. Tem gerado emprego e renda à população, e o Deracre tem acompanhado de perto as obras, seguindo uma determinação do governador Gladson Cameli de trabalhar para cuidar da infraestrutura e das pessoas”, disse a presidente do Deracre, Sula Ximenes