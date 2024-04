“Por que não um deles ser meu vice?”, diz Alysson ao negar boatos sobre retirada de sua candidatura

Após os rumores de que seria vice de Marcus Alexandre na disputa pela prefeitura de Rio Branco, em entrevista exclusiva ao ContilNet, Alysson Bestene respondeu que tudo se trata apenas de boatos. Na manhã deste sábado (06), em solenidade de entrega de cestas básicas, o secretário de Governo falou sobre o assunto e sobre as possibilidades dentro da formação da candidatura.

“Eu na minha vida nunca me dei a boatos. A gente dá ouvidos a fatos. Nosso alicerce é um partido que tem uma história aqui no estado do Acre, com um grande líder político, que é o nosso governador. Com um governo que cuida de pessoas e pretendemos seguir assim aqui no município, se Deus assim, permitir nossa candidatura”, declarou Bestene.

Além disso, o secretário de governo garantiu que diálogos com os aliados e lideranças do partido MDB têm sido feitos para construir a candidatura. Segundo ele, toda aliança é bem vinda.

“Eu até digo: se muitos dizem que eu posso ser vice, por que não um deles, ser meu vice? Nossa candidatura permanece, vamos dialogar, conversar, pois temos soluções factíveis para melhorar a vida das pessoas na capital”, finaliza.

Nesta semana, o PSD, do senador Sérgio Petecão anunciou apoio a candidatura de Marcus Alexandre. O parlamentar tinha um acordo com o Progressistas para compor chapa em prol da candidatura de Alysson ao cargo.

Com o anúncio, Petecão ainda fez o convite para o governador Gladson Cameli também compor coligação com Marcus Alexandre e o MDB.