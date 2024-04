Rede de Governança Ambiental é estratégica para apoiar municípios na implementação de programa de redução de desmatamento

A Rede de Governança Ambiental será estratégica no apoio aos municípios para a execução das iniciativas previstas no programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais, lançado nesta terça-feira, 9, pelo presidente Lula.

A avaliação é da gestora adjunta da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema), Renata Souza, que participou do lançamento da iniciativa, no Palácio do Planalto, em Brasília.

“Essa rede foi criada pelo governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, e reúne secretários de meio ambiente de todos os municípios. Nela, são debatidas preocupações e soluções para problemas enfrentados nessa área”, explicou a secretária adjunta.

“Além disso”, reforçou Renata Souza, “o apoio do governo também estará no nosso plano de reflorestamento, enfim, através das políticas públicas executadas pelo governo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente”.

Ao lançar o programa, o presidente Lula alertou: “Precisamos cuidar da maior reserva florestal do mundo, que está sob os nossos cuidados”, disse ele. A ministra Marina Silva ressaltou que a iniciativa ultrapassa as diferenças políticas e que, acima delas, estão questões como “a preservação das nossas riquezas naturais”.

Municípios acreanos

O programa lançado hoje prevê investimento de R$ 730 milhões para apoiar 70 municípios da Amazônia considerados prioritários. Nessa relação aparecem os municípios acreanos: Tarauacá, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira e Rio Branco. Para participar, é necessário assinar termo de adesão.

Conforme o governo federal, os recursos são provenientes do Fundo Amazônia, com R$ 600 milhões, e Projeto Floresta +, com 130 milhões. O programa prevê apoio na “prevenção, monitoramento, controle e redução dos desmatamentos e da degradação florestal”.

Entre as ações previstas com este objetivo estão a implementação de ações de regularização ambiental e fundiária e assistência técnica para o fortalecimento das cadeias produtivas. Haverá contrapartida por parte das prefeituras que aderirem à redução dos desmatamentos.

O lançamento da iniciativa contou com a participação de ministros, além de parlamentares e representantes estaduais e municipais, como o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim com o secretário de meio ambiente do município, juntamente com o deputado Gilberto Lira.