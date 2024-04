Ribeirinha de comunidade isolada dá à luz em casa antes de chegar ao hospital no Acre

Na madrugada desta sexta-feira, dia 19, uma emocionante história de superação e solidariedade tomou lugar na comunidade Fortaleza, às margens do Rio Iaco, zona rural de Sena Madureira. Uma mulher, identificada como Adriana, moradora do alto rio, na comunidade Canamary, entrou em trabalho de parto enquanto seguia em direção a maternidade.

A emergência se deu em meio ao trajeto quando Adriana começou a sentir as dores do parto. Sem hesitar, os moradores da comunidade Fortaleza se uniram para prestar assistência à gestante. Com o apoio da comunidade, Adriana deu à luz a um menino, um momento marcado por intensa emoção e solidariedade.

No entanto, a situação tornou-se ainda mais desafiadora, pois tanto a mãe quanto o recém-nascido precisavam de cuidados médicos urgentes. Com o parto ainda em curso e a necessidade de assistência médica, a comunidade acionou as autoridades locais e o Corpo de Bombeiros para prestar socorro.

A preocupação era grande, pois Adriana temia que o parto fosse complicado, possivelmente necessitando de intervenção cirúrgica. Contudo, antes mesmo do amanhecer, a criança veio ao mundo, surpreendendo a todos e trazendo alívio aos presentes.

A mobilização das autoridades foi imediata, visando garantir o transporte seguro da mãe e do bebê para receberem os cuidados médicos adequados. A possibilidade de resgate por helicóptero ou voadeira foi cogitada, dada a dificuldade de acesso à maternidade de Sena Madureira.

O desfecho dessa história se dará na manhã desta sexta-feira, quando mãe e filho serão resgatados pelo corpo de bombeiros.