Roberto Duarte vota a favor da soltura de acusado de envolvimento no assassinato de Marielle

Os deputados federais votaram durante análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal, nesta quarta-feira (10), sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão, do Rio de Janeiro, acusado de ser mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018.

Em seu voto, o deputado acreano, Roberto Duarte, do Republicanos, votou a favor da soltura de Chiquinho Brazão, considerando que não houve flagrante e nem crime inafiançável durante o exercício do parlamentar.

Brazão teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Apesar do voto pela soltura, Roberto Duarte se manifestou a favor da cassação de Chiquinho Brazão por quebra de decoro parlamentar.

Os votos favoráveis à soltura de Brazão ficaram concentrados em três partidos, todos de direita, são eles: o Partido Liberal (PL), com unanimidade, o União Brasil, ex-partido de Chiquinho Brazão, e o Republicanos.

Já os partidos de esquerda e de centro, como o PT, o PSOL, o PCdoB, e o MDB, votaram a favor da manutenção da prisão de Chiquinho Brazão.