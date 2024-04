Robinho sai do isolamento e divide cela de 8m² com outro preso em SP

O ex-jogador de futebol Robinho, que cumpre pena por estupro, deixou o isolamento no domingo (31/3) e agora divide uma cela com outro preso em Tremembé, no interior paulista, conhecida como a “Cadeia dos Famosos”.

O período de isolamento, fase de adaptação a que todos os presos são submetidos, dura 10 dias. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), ao fim desse prazo, Robinho foi levado para uma cela comum, de 8 m², e está na companhia de outro detento.

Com o fim do isolamento, o ex-jogador também já pode receber visitas de familiares nos dias permitidos. Para isso, é necessário que o detento apresenta documentação exigida no Regimento Interno Padrão da pasta.

Na semana passada, Robinho, confiante na sua soltura, teria chegado a comentar com carcereiros que comeria ovo de Páscoa em casa. A previsão do condenado por crime sexual, no entanto, não se confirmou e ele permanece detido.

Prisão no Brasil

Robinho está preso por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No dia 21 de março, os ministros validaram, por 9 votos a 2, a sentença da Itália que o condenou a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo contra uma jovem albanesa em uma boate de Milão, em 2013.

O ex-jogador de Santos e Atlético-MG sempre negou ter cometido qualquer crime.

Após a decisão do STJ, ele foi preso pela Polícia Federal no bairro da Aparecida, em Santos, e foi encaminhado para a sede da Justiça Federal na cidade, onde passou por audiência de custódia e seguiu para Tremembé.

Além de Robinho, o complexo de Tremembé também é responsável por outros presos envolvidos em casos de repercussão, como Alexandre Nardoni, Cristian Cravinhos, Gil Rugai e Lindemberg Alves.

Edinho, filho de Pelé, que foi goleiro do Santos, time que projetou Robinho no futebol, também ficou detido no local.