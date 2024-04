Em entrevista ao ContilNet e à TV Rio Branco, ela falou sobre as comemorações dos 54 anos de Walério Araújo, que agitaram a noite paulista no último final de semana.

Salete também falou sobre a intimidade com o estilista, amigo de longa data. Campari também contou sobre sua trajetória na noite paulista, onde trabalha com entretenimento há mais de 30 anos. Veja a entrevista exclusiva com o jornalista Douglas Richer: