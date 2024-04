Sarau das moças, nu artístico, baladas e mais: o que curtir no fim de semana em Rio Branco

Rio Branco recebe mais um final de semana, além do descanso que a gente merece, aquele rolezinho na noite continua de pé. Aqui vai mais um Giro Cultural do ContilNet, dessa vez.

O destaque vai para as peças e saraus que vão acontecer nos espaços culturais da cidade, como o Sarau das Moças e Para Todos os Órgãos que Por Vezes “Eu” Não Tenho. Ainda temos as baladas nas casas de festas, como Moon Club, Bar´tô, Infinity e Studio Beer.

Os shows de rock também estão presentes na Confraria e no Studio Beer. E, claro, aquele pagodinho no Quintal dos Brothers. Como sempre, várias opções para você

Vem conferir a lista mais esperada do final de semana no Giro Cultural do ContilNet.

O solo de dança Para todos os órgãos que por vezes “eu” não tenho é o primeiro trabalho solo de Tadzio Veiga, diretor e coreógrafo do Teatro da Matilha (SP). O trabalho busca exercitar um conceito que por vezes é revisitado na pesquisa em artes, teatro ou dança, que tem sua intitulação com o poeta francês Antonin Artaud em 1947 e desenvolvimento filosófico com Gilles Deleuze e Félix Guattari, também franceses, a partir de 1972. Trata-se do “corpo sem órgãos”, uma espécie de experiência de corpo e de vida que se realiza fora das determinações hegemônicas e totalizadoras, o que também significa que estará sempre em relação com essas determinações.

APRESENTAÇÃO ÚNICA – 13 de Abril

Horário: 19h30

Local: Sesc Centro

Bilheteria: 20 inteira | 10 meia

Lote promocional: Todos pagam meia até dia 29 de Março.

Classificação: +18 anos

Produção: Teatro Candeeiro e Cia Cata Ventos de Cultura

Apoio: Sesc e Fecomércio

O Sarau Feira das Moças, acontece no sábado (13)! Vai ter música, contação de história, poesia, dança e vai ter também o espetáculo “Personas”. Entrada gratuita.

Final de semana no Quintal dos Brothers com o “Roda dos Brothers” na sexta (12) e o Buteco Sertanejo no sábado (13). Com diversos convidados e promoções de bebidas nas apresentações no local.

Na Moon Club, sexta tem “Desmantelo na Casinha” com Jadson Santos, Felipe de Paula e Belmont. Sábado tem a 3ª Edição “Vem Tranquilo Pra Melhor” com Thalles e Thiago, Belmont e Neto Bacelar.

A banda AC/DC retorna aos palcos em 2024 após 7 anos sem turnês e para homenageá-la teremos o “Especial AC/DC”, nesta sexta-feira, (12), comandado pelo vocalista Law Lacerda de Porto Velho. Com sucessos das fases Bon Scott e Brian Johnson. Vendas e informações: (68) 99911-8975.

No sábado (13), vai ter muito funk fritação com os DJs do 1º Festival SubMundo. Ingressos antecipados: R$10 para universitários e R$15, comum. Vendas e informações: (68)99976-4188. Local: Studio Beer. Horário: 23h.

Na sexta-feira (12), tem a banda Químicos na Confraria. No set, os clássicos do pop&rock mundial. Será a partir das 18h e com entrada gratuita.

No Bar’tô Music, na sexta-feira (12), tem “Salada Mista, Beije-me se For Capaz”, com Trio Furacão, Markinho Araújo e DJ El Mascarado. Além de promoções de bebidas alcoólicas até às 23h30.

Na Infinity Bar&Balada, teremos na sexta (12), a partir das 23h, Marla Souza, Vinni Rodrigues e Lauro Félix no “Sextou na Infinity”. Na estrada Dias Martins, Nº 1060.

No Sesc, a “Domingueira” está garantida! Piscina, salão de jogos e muito mais aguardam que quiser passar o domingo (14) no espaço. Para o comerciário, a entrada é gratuita, já para o público em geral, a entrada está a 20 reais.