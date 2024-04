Segundo acusado de matar duas pessoas é preso no interior do Acre

O segundo acusado de um duplo homicídio, ocorrido em março deste ano, foi preso em Bujari. A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da delegacia do município, efetuou a captura do suspeito em uma distribuidora da cidade na última segunda-feira (08).

O crime resultou na morte imediata de um dos indivíduos no local do crime, enquanto o outro foi levado para o Pronto Socorro em Rio Branco e faleceu dois dias depois. O Delegado Dr. Bruno Coelho disse que o crime aconteceu por causa de uma briga entre dois grupos de criminosos na área.

“A investigação encontra-se em sua fase final e nos próximos dias o Inquérito Policial será encaminhado ao Poder Judiciário, buscando a punição dos responsáveis por esse ato hediondo que assolou a comunidade de Bujari”, declarou.

No dia 2 de abril de 2024, o primeiro acusado foi capturado na cidade de Rio Branco, enquanto no dia 4 de abril, o veículo utilizado no crime foi apreendido pelos investigadores. Resultando na prisão do segundo envolvido.

Entenda o caso

Testemunhas afirmam que os assassinos estacionaram na noite de 16 de março, um veículo em frente ao estabelecimento e um deles, no banco do passageiro, saiu e começou a disparar uma pistola calibre .40 contra as pessoas presentes.

Após o crime, os investigadores identificaram os dois suspeitos e abriram um Inquérito Policial, solicitando a prisão temporária de ambos.

Os amigos Márcio da Silva Torres, de 44 anos e Euzébio Benício Coelho, de 47 anos, estavam na distribuidora consumindo bebidas alcoólicas.

Márcio estava na companhia da esposa quando, inesperadamente, um veículo de cor prata parou, o passageiro desceu, e, em posse de uma arma de fogo, atirou várias vezes em direção a dupla de amigos. Márcio foi alvejado por quatro disparos e não resistiu, morrendo no local.

Quando os paramédicos do Samu chegaram ao local só puderam constatar o óbito de Márcio, porém, Euzébio ainda estava com vida. Ele foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. A vítima foi alvejada por três disparos que atingiram suas costas e seu abdômen.

O homem foi entregue ao setor de trauma do PS, onde passou por vários exames e encaminhado para a UTI da unidade de saúde, onde permaneceu em observação, porém não resistiu e faleceu na madrugada desta segunda-feira (18). Seu corpo foi encaminhado pela manhã para o Instituto Médico Legal, para procedimentos de necropsia e posteriormente liberado para funeral da família.