Sem recursos, cidade do Acre não terá programação para comemorar o Dia dos Povos Indígenas

Nesta sexta-feira, 19 de abril, se comemora o Dia dos Povos Indígenas. Conforme determina a História, os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil e até hoje batalham para manter suas tradições e avançar em alguns pontos importantes, dentre os quais a demarcação de suas terras.

Em Sena Madureira, existem aldeias em três rios: Iaco, Caeté e Purus e pelo menos quatro etnias (Jaminawá, Kulina, Kaxinawá e Manchineri). Somente no Rio Macauã não há aldeia indígena.

Apesar de contar com uma população considerável de indígenas, neste 19 de abril não haverá uma programação exclusiva para comemorar a data. A informação foi repassada por Manoel Luiz Sampaio, responsável pelo Pólo indígena do município. “Não temos programação porque não temos recursos voltados para a população indígena. É uma data importante. Esperamos um dia ter recursos para uma programação exclusiva”, comentou.

A única atividade a ser realizada nesta sexta-feira em Sena será uma palestra na Escola Municipal Guttemberg Modesto da Costa. “Recebemos o convite da direção da escola e estaremos lá mostrando para as crianças não-indígenas a nossa cultura. Precisamos mostrar que nem tudo o que se fala é verdade. Tudo vai para a boca do povo que indígena só vive no lixão, mendigando na cidade. Nós temos os nossos valores, as nossas danças e procuramos mantê-los sempre vivos”, completou.

A história do Acre tem alguns recortes lamentáveis com relação aos indígenas. Nos tempos das “correrias”, por exemplo, a ganância dos extrativistas fez com que muitas aldeias fossem dizimadas. Em outros casos, os indígenas eram dominados para servir de mão de obra aos grandes seringalistas e suas mulheres eram retiradas das aldeias e vendidas aos seringueiros.