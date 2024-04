Senador milionário processa ex por expor briga por pensão alimentícia

Uma disputa judicial põe em lados opostos o senador Wilder Morais (PL-GO), com patrimônio declarado de R$ 44 milhões, e sua ex-mulher, a advogada Andressa Mendonça, com quem tem dois filhos. A desavença começou quando o parlamentar pediu à Justiça a redução do valor pago em pensão alimentícia.