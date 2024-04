Servidor da Saúde perde o controle do carro ao bater em buraco e morre preso às ferragens na BR-364

Na tarde desta terça-feira (9), um trágico acidente abalou a tranquilidade de Sena Madureira, deixando a comunidade local em luto. Marcos Queiroz, conhecido como Marcos Bate-Bico, residente no município, perdeu a vida em um terrível acidente enquanto trafegava pela BR-364, próximo ao KM 4.

O acidente ocorreu quando Queiroz, conduzindo um Fiat Uno branco, colidiu com um buraco na estrada, resultando na perda de controle do veículo. O carro atravessou a pista contrária e chocou-se violentamente contra uma árvore, ficando completamente retorcido. O impacto foi tão intenso que o motorista foi lançado para o banco traseiro do automóvel.

Apesar dos esforços dos bombeiros, que prontamente foram acionados, Marcos Queiroz foi retirado do veículo sem vida e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital de Sena Madureira. Infelizmente, não houve testemunhas oculares do acidente. No entanto, um caminhoneiro que passava pelo local prestou assistência, alertando as autoridades sobre o ocorrido.

Marcos Queiroz era uma figura conhecida e respeitada no município de Sena Madureira, deixando um vazio entre aqueles que o conheciam. A comunidade lamenta profundamente sua perda. Ele deixa três filhos.

A causa exata do acidente ainda será investigada pelas autoridades competentes. Enquanto isso, a cidade se une em solidariedade à família e amigos de Marcos Queiroz neste momento de dor e consternação.