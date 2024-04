A entrada da Assembleia Legislativa do Acre voltou a ser palco de manifestações de servidores públicos nesta quarta-feira (10). Desta vez, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Acre (Sinteac) manifestaram exigindo o reajuste de 3,62% do piso do Magistério e o retorno dos 10% da referência.

“Estudos no financiamento da Educação demonstram que têm recursos para atender a pauta”, disse o Sindicato.

Veja fotos e vídeos: