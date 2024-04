Suspeito de zoofilia com cachorro nega crime e diz que “estava bêbado”

Foi convertida para preventiva a prisão em flagrante do homem detido no Benedito Bentes, em Maceió, suspeito de praticar zoofilia com um cachorro. Em audiência realizada nesta quinta-feira (4), ele negou o crime e disse que estava bêbado, quando o cão teria lambido as partes íntimas dele.

O suspeito ficará preso por tempo indeterminado. A prisão em flagrante aconteceu nessa quarta-feira (3) e o fato foi registrado em vídeo.

Em depoimento, o homem disse que chegou bêbado em casa, com diarreia, e foi ao quintal fazer as necessidades fisiológicas. Nesse momento, segundo ele, o cão teria lambido suas partes íntimas. Após a situação, ele disse que vestiu as roupas e foi tomar banho.

O preso disse ainda que quem o gravou foi a própria enteada, que é a tutora do animal. Ela teria mostrado o vídeo para a mãe. Inclusive, no momento da prisão, policiais contaram que a mãe do preso falou pra ele: “Eu não disse que tinha um vídeo seu por aí”.

O CASO

A Polícia Civil (PC) autuou em flagrante, na noite dessa quarta-feira (3), um homem de 51 anos, suspeito de praticar ato de zoofilia com um cachorro, no bairro do Benedito Bentes, em Maceió.

A prisão foi realizada após uma série de denúncias incluindo imagens em vídeo fornecidas pelo Centro de Controle de Zoonoses, que ajudaram na identificação do suspeito. A ação contou com o apoio do Batalhão do Meio Ambiente.

A polícia recebeu detalhes e foram iniciadas as diligências para localizar o suspeito, que foi encontrado ao anoitecer. De acordo com as equipes, ele não apenas confessou o crime, mas também admitiu ter cometido o ato enquanto estava embriagado.

Inclusive, informações que chegaram à polícia dão conta de que não é a primeira vez que ele comete esse crime. Além disso, investigações policiais, outras espécies de animais também foram vítimas de seus abusos.

Após a prisão, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes, onde foram tomadas as medidas legais necessárias. Enquanto isso, o cachorro foi resgatado e encaminhado ao Centro de Controle de Zoonoses, para tratamento médico e exames clínicos.