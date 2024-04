Tebet e outros dois ministros de Lula chegam ao Acre nesta terça; veja detalhes

A ministra do Planejamento, Simone Tebet e outros dois ministros do presidente Lula, Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional), chegam ao Acre nesta terça-feira (9) para participar de de um debate sobre o corredor interoceânico, rota de exportação que liga o Acre ao Peru pela BR-317.

O encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, será realizado no auditório do Centro Universitário do Norte (Uninorte), às 9h da manhã, tendo a frente, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento (Seplan), Secretaria Ciência, Tecnologia e Inovação (Seict), e o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.

As propostas discutidas deverão ser apresentadas para os ministros durante o encontro. Segundo o secretário da Seict, Assurbanípal Mesquita, a vinda dos ministros firma o trabalho em conjunto do setor público e do setor privado para desenvolver o corredor interoceânico, dando dinamismo e maior vazão ao fluxo comercial na região.

“Promovendo empregos e convidando nossos empreendedores a exportar e usar esse corredor e também trazer os negócios que estão em torno do estado, em Mato Grosso e Rondônia, para que também conheçam e utilizem a infraestrutura do estado, que está pronta”, ressaltou.

De acordo com o presidente da Federação da Indústria do Estado do Acre (Fieac), que representou a classe empresarial e o Forúm Empresarial, o encontro será uma oportunidade para que o Governo Federal tenha conhecimento das dificuldades enfrentadas na região com relação à exportação.

“É uma solicitação que setor produtivo vem fazendo ao governo do Estado, que o governo federal tome ciência das dificuldades, para potencializar o setor produtivo com a exportação dos nossos produtos. Saímos daqui com o compromisso de que o setor produtivo vai estar presente e o governo contribuindo com as nossas demandas”, frisou.