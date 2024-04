Terremoto de 4,8 atinge costa Este dos EUA (sentido em Nova York)

O tremor foi reportado por vários meios de comunicação social dos Estados Unidos, entre eles a NBC News, apontando que vários edifícios tenham tremido nas referidas cidades.

Segundo o USGS, o abalo sísmico foi sentido por volta das 10h23 (11h23 em Brasília).

“A minha equipe está avaliando os impactos e quaisquer danos que possam ter ocorrido e iremos atualizar o público ao longo do dia”, escreveu a governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, no X (antigo Twitter).