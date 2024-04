Último Elemento: desafio de carro 0 km acontece nesta sexta; competidores são confinados em hotel

A loja Atacadão do Celular, em parceria com a Sem Fronteiras, realiza nesta sexta-feira (5), com exclusividade em Rio Branco, o desafio “Último Elemento”, que reunirá 30 competidores em busca de um prêmio único, um carro zero km, avaliado em R$ 82 mil.

O evento será realizado na Praça da Revolução, Centro de Rio Branco. Para conquistar o Volkswagen Polo Track 2024, o campeão terá que vencer outros 29 candidatos em várias dinâmicas de resistências, entre ela, está a última prova, consagrando o ganhador, que consiste em permanecer o maior tempo possível dentro do veículo.

Na tarde desta quinta-feira (4) os competidores se confinaram em um hotel na capital acreana para se prepararem para o desafio, que começa na tarde da sexta-feira e será aberto para o público prestigiar.

Além de diversas pessoas que foram selecionadas por meio de um sorteio na internet, algumas personalidades acreanas, que passaram por votação, também foram escolhidas, entre eles estão a jornalista Lília Camargo, o influenciador Caio Rosas, a influenciadora Katyana Aguiar, de Tarauacá, e a fotógrafa Ingrid Silva, de Cruzeiro do Sul.

De acordo com Jeferson Rodrigo, idealizador do desafio e proprietário do Atacadão do Celular, a população acreana pode esperar um desafio jamais visto no Acre.

“São cinco dinâmicas, e em cada uma vão sendo eliminados competidores, e somente na última é que será definido o grande campeão. As provas serão resistência pública e mental, justas para homens e mulheres. Foi algo preparado com muito carinho, inédito. A maior ação de marketing já vista aqui, que reúne várias empresas, como o Atacadão do Celular, Sem Fronteira, Recol Veículos, Ipê Empreendimentos e Gorilla Sat”, ressaltou.

Entre os participantes selecionados por meio de sorteio, há pessoas de diversos municípios e realidades, uma delas é a frentista e estudante de Carreiras Policiais, Giglianne Pereira, de 28 anos, que se mostrou confiante diante do desafio.

“Eu estou muito animada e estou participando para superar meus limites, inclusive aqueles que ainda não conheço. Só saio desse desafio de duas formas, ou se passar mal, em uma ambulância, ou no meu carro. Sei que essa prova vai ser disputada de igual para igual entre homens e mulheres, não vamos arregar e sei que a vencedora será uma mulher, e que seja eu”, destacou.

Outro participante que estará na competição é o Policial Militar Derineudo Souza, que representará o projeto social Amigos Solidários. Segundo ele, o carro já tem destino decidido, ajudar outras pessoas.

“Estamos aqui para fazer nosso melhor e também para divulgar nosso trabalho solidário. Estou tendo essa oportunidade de dar visibilidade para nosso projeto. Esse carro não será meu, ele já um caminho, que é ajudar outras pessoas, revela.