Venda de carros elétricos crescem no mês de janeiro em Rondônia

A venda de veículos elétricos em Rondônia teve um crescimento de 253% no mês de janeiro em relação ao mesmo período de 2023. Os dados são da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABEV). Conforme apurou o site Valor & Mercado RO, proporcionalmente, Rondônia vendeu mais veículos elétricos que o estado do Amazonas. Veja quadro abaixo:

CENÁRIO NACIONAL

Os veículos leves eletrificados seguiram ganhando mercado em 2024 no Brasil, confirmando a tendência de 2023. Em janeiro, foram 12.026 veículos emplacados – quase o triplo, ou 167% acima do mesmo mês do ano passado (4.503).

Foi o melhor janeiro e o segundo melhor mês de toda a série histórica da ABVE, apesar do aumento do Imposto de Importação de veículos elétricos, que entrou em vigor no primeiro dia do ano (10% para BEV, 100% elétricos e 12% para elétricos híbridos).

Em relação às vendas espetaculares de dezembro de 2023 (16.279), o total de janeiro caiu 26%, mas, ainda assim, superou todas as expectativas para o primeiro mês do ano.

Os números indicam a continuidade do forte crescimento das vendas de eletrificados leves nos últimos anos no Brasil, especialmente em 2023, quando chegaram a 93.247 unidades.

PLUG-IN

Os veículos 100% elétricos BEV (Battery Electric Vehicle) foram o grande destaque, pelo segundo mês consecutivo.

Em janeiro, foram 4.358 BEV, ou 36% do total de veículos eletrificados emplacados, que incluem os HEV (Hybrid Electric Vehicle) e os PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle).

Na comparação com janeiro de 2023 (755), o crescimento dos BEVs foi de 477%.

Janeiro também registrou vendas de 3.910 híbridos plug-in (PHEV), um crescimento de 139% sobre janeiro de 2023 (1.637), com uma participação de 32,5% sobre as vendas totais de eletrificados no mês.

Com 8.268 unidades, os veículos elétricos plug-in (híbridos PHEV e 100% elétrico BEV com recarga externa) chegaram a 68,5% das vendas totais do segmento de eletrificados no mês (12.026), consolidando uma tendência de mercado registrada ao longo de 2023.

O crescimento de mercado dos veículos plug-in é resultado do fortalecimento das montadoras para estes segmentos de veículos, com mais oferta de modelos, parceria com empresas de recarga e maior divulgação.

Já os veículos híbridos convencionais não plug-in totalizaram 3.758 emplacamentos em janeiro – 1.593 HEV flex, 1.261 HEV a gasolina e 904 MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle), ou 31% do total de eletrificados.

MODELOS E MONTADORAS

O mercado segue sendo fortemente impulsionado pelas montadoras BYD, GWM e CAOA Chery.

O BYD Dolphin GS foi o modelo 100% elétrico mais emplacado no mês, com 1.583 unidades, seguido do híbrido plug-in BYD Song Plus GS, com 1.519.

As cinco montadoras que mais emplacaram eletrificados leves em janeiro/24 foram:

1º – BYD: 4.298

2º – GWM: 2.315

3º – Toyota: 1.593

4º – CAOA Chery: 752

5º – Volvo: 668

Já os cinco modelos mais emplacados foram:

1º – BYD Dolphin GS 180EV (BEV)

2º – BYD Song Plus GS (PHEV)

3º – Toyota Corolla Cross XRX Hybrid (HEV flex)

4º – GWM Haval H6 Prem (HEV)

5º – BYD Seal AWD GS 590EV (BEV)

ESTADOS E MUNICÍPIOS

O Estado de São Paulo continua liderando o número de emplacamentos de eletrificados leves, com 4.082 veículos em janeiro – aumento de 185,5% sobre janeiro de 2023 (1.430).

O Rio de Janeiro segue na vice-liderança, com 896 emplacamentos – crescimento de 126%, sobre janeiro de 2023 (397).

Por município, São Paulo também é a cidade que mais emplacou eletrificados em janeiro (1.819), seguida por Brasília (876) e Rio de Janeiro (561).